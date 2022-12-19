Россия получила от Ирана 250 дронов-камикадзе

Российская федерация получила от Ирана еще одну партию иранских дронов-камикадзе.
В общей сложности оккупанты получила 250 Шахедов.
В общей сложности оккупанты получила 250 Шахедов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF).
По словам президента, сегодня рф атаковала Украину иранскими дронами из новой партии. Враг выпустил 34 дрона-камикадзе.
По словам президента, сегодня рф атаковала Украину иранскими дронами из новой партии. Враг выпустил 34 дрона-камикадзе.
Как заявил глава государства, российские ракеты и иранские дроны постоянно применяются для ударов, прежде всего, по украинской энергетике.
По его словам, только один недавний массированный удар по Украине 16 декабря задел более 20 миллионов жителей. В результате города-миллионники и большинство регионов остались без электричества. Всего на вечер того дня было отключено от энергоснабжения 22 миллиона 408 тысяч украинцев. Без воды и тепла остались более чем десять миллионов людей.
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