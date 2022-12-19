Россия получила от Ирана 250 дронов-камикадзе

17:07 19 декабря Киев, Украина

Российская федерация получила от Ирана еще одну партию иранских дронов-камикадзе.



В общей сложности оккупанты получила 250 Шахедов.





По словам президента, сегодня рф атаковала Украину иранскими дронами из новой партии. Враг выпустил 34 дрона-камикадзе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF).По словам президента, сегодня рф атаковала Украину иранскими дронами из новой партии. Враг выпустил 34 дрона-камикадзе.

"Это Шахеды из новой партии, которую получила россия от Ирана. 250 штук - столько всего Шахедов сейчас получено государством-террористом", - отметил он.