Россия похищает украинских детей через гуманитарные миссии - Андрющенко

Советник городского головы города Мариуполь, Петр Андрющенко, сообщает о похищении украинских детей через российские гуманитарные миссии, в частности, через инициативу "Детям в руки", которой руководит российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова.
Информация указывает на то, что инициатива "Детям в руки" была создана под эгидой российской гуманитарной миссии (РГМ) в ноябре 2022 года. В апреле началась реклама и сбор средств на региональных сайтах представителей уполномоченного по правам детей. В отчетах "Детям в руки" за июль-август 2022 года указывается, что во время визита Марии Львовой-Беловой было вывезено из Донецкой области 13 детей для устройства в семьи, а 133 ребенка получили гражданство россии. Это произошло даже до проведения псевдореферендума. Отчет за сентябрь - декабрь свидетельствует о вывозе 433 детей на территорию россии с оккупированных украинских территорий.
Андрющенко подчеркивает, что Украина будет продолжать поиски детей до тех пор, пока они не будут найдены. Обнародованные факты могут помочь собрать доказательства в отношении лиц, подозреваемых в похищении детей.
Информация указывает на то, что инициатива "Детям в руки" была создана под эгидой российской гуманитарной миссии (РГМ) в ноябре 2022 года. В апреле началась реклама и сбор средств на региональных сайтах представителей уполномоченного по правам детей. В отчетах "Детям в руки" за июль-август 2022 года указывается, что во время визита Марии Львовой-Беловой было вывезено из Донецкой области 13 детей для устройства в семьи, а 133 ребенка получили гражданство россии. Это произошло даже до проведения псевдореферендума. Отчет за сентябрь - декабрь свидетельствует о вывозе 433 детей на территорию россии с оккупированных украинских территорий.
Андрющенко подчеркивает, что Украина будет продолжать поиски детей до тех пор, пока они не будут найдены. Обнародованные факты могут помочь собрать доказательства в отношении лиц, подозреваемых в похищении детей.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии