Россия подтолкнула США к выходу из Договора по открытому небу

13:22 22 ноября Киев, Украина

Несмотря на попытки сохранить хотя бы видимость взаимного сотрудничества, противостояние между Америкой и Россией никогда не прекращалось. Как стало известно, Соединенные Штаты прекращают свое членство в Договоре по открытому небу (ДОН). Сегодня, 22 ноября, истекает шесть месяцев с тех пор, как американская администрация направила странам-участницам договора официальное уведомление о выходе из него. Главной причиной такого шага было названо невыполнение договора со стороны России.

Таким образом, США больше не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также иметь доступ к полученным во время полетов данным.

В заявлении госсекретаря Майкла Помпео от 21 мая было указано, что Вашингтон может быть готов пересмотреть решение о выходе, если Россия "продемонстрирует возвращение к полному соблюдению этого договора по укреплению доверия". Президент США Дональд Трамп тогда же сообщил о шансе достичь нового соглашения.

За прошедшие шесть месяцев американская сторона не заявляла о достижении договоренностей с Россией. В Москве в свою очередь неоднократно подчеркивали неприемлемость выдвигаемых Вашингтоном условий для отмены решения, охарактеризовав их как ультиматумы.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 стран-членов ОБСЕ. В настоящий момент число участников документа достигло 34, включая США и Россию. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.