Россия подталкивает мир к ядерной катастрофе - Ричард Миллс

18:38 24 августа Киев, Украина

Заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс заявил, что из-за россии, использующую ЗАЭС , как плацдарм для войны, мир находится на грани ядерной катастрофы.

По мнению Миллса, россия сама создала этот риск, и только она может его устранить, сообщает CNN.

Миллс присоединился к призыву генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша создать демилитаризованную зону в районе АЭС. Такой шаг позволит МАГАТЭ посетить объект, провести инспекцию и оценить безопасность и защищенность атомной станции, считает он.

«Украина, соседние государства, все международное сообщество живут под угрозой ядерной катастрофы, и люди по понятным причинам напуганы», — сказал Миллс, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

ООН, в свою очередь, готова обеспечить безопасность и поддержать необходимыми средствами миссию МАГАТЭ, которая сможет отправиться на Запорожскую АЭС из Киева, заявила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло. По ее словам, для этого понадобится согласие Украины и россии. Сейчас МАГАТЭ ведет консультации со всеми сторонами относительно скорейшей отправки такой миссии.

«Нам должно быть ясно, что любое потенциальное повреждение Запорожской станции или любых других ядерных объектов в Украине, ведущее к возможному ядерному инциденту, будет иметь катастрофические последствия не только для близлежащих территорий, но и для региона и за его пределами», — предупредила ДиКарло.