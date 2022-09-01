Россия подталкивает мир к ядерной катастрофе - Ричард Миллс

Заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс заявил, что из-за россии, использующую ЗАЭС, как плацдарм для войны, мир находится на грани ядерной катастрофы.
По мнению Миллса, россия сама создала этот риск, и только она может его устранить, сообщает CNN.
Миллс присоединился к призыву генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша создать демилитаризованную зону в районе АЭС. Такой шаг позволит МАГАТЭ посетить объект, провести инспекцию и оценить безопасность и защищенность атомной станции, считает он.
ООН, в свою очередь, готова обеспечить безопасность и поддержать необходимыми средствами миссию МАГАТЭ, которая сможет отправиться на Запорожскую АЭС из Киева, заявила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло. По ее словам, для этого понадобится согласие Украины и россии. Сейчас МАГАТЭ ведет консультации со всеми сторонами относительно скорейшей отправки такой миссии.
По словам ДиКарло, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил вопросы целостности, безопасности и охраны АЭС как с министром обороны россии сергеем шойгу, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта, но ее работоспособность продолжают поддерживать украинские инженеры. С начала августа объект регулярно подвергается обстрелам со стороны рф. В случае аварии на ЗАЭС придется эвакуировать 400 000 жителей из Запорожской и Днепропетровской областей. В 50-километровую зону обязательного отселения попадут города Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие.
Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта, но ее работоспособность продолжают поддерживать украинские инженеры. С начала августа объект регулярно подвергается обстрелам со стороны рф. В случае аварии на ЗАЭС придется эвакуировать 400 000 жителей из Запорожской и Днепропетровской областей. В 50-километровую зону обязательного отселения попадут города Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие.
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