Россия подготовила планы военных действий против Украины - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о наличии "улик" того, что Россия "подготовила планы для значительных агрессивных действий против Украины.
Он отметил, что пока неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении.
Госсекретарь США добавил, что пока не будет раскрывать, какими будут эти санкции.
Он также сообщил, что в ближайшие дни и недели Вашингтон будет сотрудничать со странами НАТО и партнерами над деталями санкций: "Очень важно, чтобы Россия понимала, что любые действия, над которыми она размышляет, будут иметь серьезные последствия".
Также Блинкен отметил, что государства НАТО "заботятся о том, чтобы Украина имела возможность защитить себя ". Блинкен предостерег Россию, что в случае дальнейшей агрессии НАТО будет усиливать свою оборону.
Напомним, главной темой повестки дня встречи глав МИД стран НАТО в Риге является наращивание Россией военного присутствия у границ Украины.
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