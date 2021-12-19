Россия подготовила планы военных действий против Украины - Блинкен

15:21 02 Декабрь Киев, Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о наличии "улик" того, что Россия "подготовила планы для значительных агрессивных действий против Украины.

"Данные планы включают усилия по дестабилизации Украины изнутри, а также крупномасштабные военные операции", - подчеркнул госсекретарь США в Риге после встречи глав МИД стран НАТО.

Он отметил, что пока неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении.

"Но мы знаем, что он создал возможность сделать это очень быстро, если он это решит", - добавил Блинкен.

"Если Россия продолжит идти по пути конфронтации в отношении Украины, мы дали понять, что дадим решительный ответ , который будет включать ряд высокоэффективных экономических мер, от принятия которых мы до сих пор воздерживались", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что пока не будет раскрывать, какими будут эти санкции.

"Но мы поделились нашими соображениями с союзниками и партнерами. И я увидел исполинскую солидарность со стороны всех в решимости и намерении принять сильные меры, если Россия вторгнется в Украину", - добавил госсекретарь.

Он также сообщил, что в ближайшие дни и недели Вашингтон будет сотрудничать со странами НАТО и партнерами над деталями санкций: "Очень важно, чтобы Россия понимала, что любые действия, над которыми она размышляет, будут иметь серьезные последствия".



Также Блинкен отметил, что государства НАТО "заботятся о том, чтобы Украина имела возможность защитить себя ". Блинкен предостерег Россию, что в случае дальнейшей агрессии НАТО будет усиливать свою оборону.



Напомним, главной темой повестки дня встречи глав МИД стран НАТО в Риге является наращивание Россией военного присутствия у границ Украины.