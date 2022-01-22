Россия под предлогом учений продолжает направлять войска в Беларусь

12:31 22 Январь Киев, Украина

Неужели Россия исчерпала свои военные мощности в центральных и западных военных округах, что для проведения в Беларуси учений Союзная решимость-2022 принялась перетаскивать в союзную страну свои войска аж с Дальнего Востока и Сибири? Возможно, центральные военные округи остались стеречь Кремль? Как бы, запутав свои многоходовки, Путин доверчиво не оголил себя перед китайскими «друзьями».

По последним сообщениям Минобороны РФ, с целью участия в предстоящих учениях в Беларусь из Восточного военного округа переброшены истребители Су-35. Летный состав вместе с белорусскими коллегами будет отрабатывать полеты на максимальную дальность, к чему уже заранее проведена техподготовка.

Предварительно Россия планировала задействовать в белорусских учениях 12 истребителей Су-35 и один дивизион комплексов ПВО малой дальности Панцирь-С. Но по факту уже перебросила туда два дивизиона зенитно-ракетных систем С-400 из Хабаровского края.

Как запланировано, учения Союзная решимость-2022 пройдут в два этапа: вначале будет проведена переброска и создание группировок войск, а с 10 по 20 февраля – пройдет само военное учение.

О численности задействованных военных не сообщается, но известно, что будут привлечены как все Вооруженные силы Беларуси, так и части Восточного военного округа, космические и десантные войска России.