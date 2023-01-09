Россия почти наверняка использовала новейшие Су-57 FELON против Украины - британская разведка
14:09 09 января Киев, Украина
Россия
почти наверняка использовала новейшие истребители Су-57 FELON против Украины, сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
"По крайней мере, с июня 2022 года Воздушно-космические силы россии почти наверняка использовали Су-57 FELON для выполнения задач против Украины. FELON — это самый совершенный российский сверхзвуковой боевой реактивный самолет пятого поколения, использующий стелс-технологии и передовую авионику", — говорится. в отчете.
В разведке считают, что эти миссии, вероятно, ограничивались полетами над территорией россии, запуская в Украину ракеты класса "воздух-земля" или "воздух-воздух" большой дальности.
В Минобороны Великобритании отметили, что последние коммерчески доступные спутниковые снимки показывают пять FELON, припаркованных на авиабазе Ахтубинск в Астраханской области рф. Там расположен 929-й лётно-испытательный центр.
"Поскольку это единственная известная база FELON, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины. россия, скорее всего, предоставляет приоритет избеганию репутационного ущерба, сокращения перспектив экспорта и компрометации чувствительных технологий, которые могут возникнуть в результате любой потери FELON над Украиной. Это признак того, что россия продолжает избегать риска по использованию своих военно-воздушных сил в войне", — говорится в отчете.
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