Россия почти наверняка использовала новейшие Су-57 FELON против Украины - британская разведка

14:09 09 января Киев, Украина

Россия почти наверняка использовала новейшие истребители Су-57 FELON против Украины, сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"По крайней мере, с июня 2022 года Воздушно-космические силы россии почти наверняка использовали Су-57 FELON для выполнения задач против Украины. FELON — это самый совершенный российский сверхзвуковой боевой реактивный самолет пятого поколения, использующий стелс-технологии и передовую авионику", — говорится. в отчете.

В разведке считают, что эти миссии, вероятно, ограничивались полетами над территорией россии, запуская в Украину ракеты класса "воздух-земля" или "воздух-воздух" большой дальности.



В Минобороны Великобритании отметили, что последние коммерчески доступные спутниковые снимки показывают пять FELON, припаркованных на авиабазе Ахтубинск в Астраханской области рф. Там расположен 929-й лётно-испытательный центр.