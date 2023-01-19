Россия планирует в пропагандистских целях перебросить в Украину новейшие танки "Армата" - британская разведка

10:07 19 января Киев, Украина

Россия, вероятнее всего, рассматривает возможность размещения небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 "Армата" в Украине в пропагандистских целях.



Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"В конце декабря 2022 изображения показали Т-14 на полигоне на юге россии: это место связывали с деятельностью перед развертыванием для операции в Украине. Это произошло после того, как проправительственные российские СМИ утверждали, что Т-14 готовятся к развертыванию", – говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что пока неясно, переместила ли россия этот тип танков в Украину. При этом использование "Армата" против Сил обороны предусматривает риски для рф.

"Любое развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для россии. Одиннадцать лет разработки программы сопровождались задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о проблемах с производством", - отмечается в сообщении.

Дополнительным вызовом для россии является отладка логистической цепи для Т-14, поскольку она больше и тяжелее других российских танков.

"Если россия развернет Т-14, то, скорее всего, в пропагандистских целях. Производство, вероятно, идет только в десятках, тогда как командиры вряд ли доверят машине в бою", - подытожили в Минобороны королевства.

В апреле 2022 года Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что в россии останавливается производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия импортных комплектующих.