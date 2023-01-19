Россия планирует в пропагандистских целях перебросить в Украину новейшие танки "Армата" - британская разведка

Россия, вероятнее всего, рассматривает возможность размещения небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 "Армата" в Украине в пропагандистских целях.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
В министерстве отмечают, что пока неясно, переместила ли россия этот тип танков в Украину. При этом использование "Армата" против Сил обороны предусматривает риски для рф.
Дополнительным вызовом для россии является отладка логистической цепи для Т-14, поскольку она больше и тяжелее других российских танков.
В апреле 2022 года Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что в россии останавливается производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия импортных комплектующих.
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