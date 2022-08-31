Россия планирует ударить по инфраструктуре Украины - США
08:05 23 августа Киев, Украина
Оккупанты планируют ударить по гражданской инфраструктуре Украины.
Об этом сообщил Reuters со ссылкой на американского чиновника.
"У нас есть информация о том, что россия увеличивают силы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список россии в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары составляют для мирного населения и гражданской инфраструктуры".
Чиновник сказал, что это заявление основывается на пониженных данных разведки США.
Главное управление разведки Минобороны призывает украинцев быть особенно осторожными 24 августа в День Независимости из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны россии.
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