Россия планирует провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины в ближайшие недели - Госдеп США

10:48 31 августа Киев, Украина

Москва готовится провести фиктивные "референдумы" в районах Украины, находящихся под ее контролем. россия будет манипулировать результатами этих "референдумов", чтобы ложно заявить о "желании" украинского народа присоединиться к россии.

Речь идет о проведении голосований в ДНР, ЛНР, Херсонской и частично Запорожской и Харьковской областях, уточняют в Госдепе США.

Вашингтон считает, что организация плебисцита будет сопровождаться пропагандистскими и дезинформационными кампаниями, а также фальсификациями. США намерены противостоять этому и продолжать оказывать поддержку народу Украины и ее демократически избранному правительству.

«В нашем арсенале по-прежнему имеется ряд последствий, которым мы можем продолжать подвергать россию, будь то экономические санкции и другие», — пообещал заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател.

На территориях Украины, находящихся под контролем российских военных, пророссийские власти неоднократно заявляли, что намерены провести "референдумы" о вступлении в состав россии.



В качестве возможной даты проведения «референдумов» называли единый день голосования в россии — 11 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что если россия устроит плебисцит на захваченных украинских территориях, то о переговорах между москвой и Киевом придется забыть.



К настоящему моменту россия захватила 60% Запорожской области, 55% Донецкой области, а также всю Херсонскую и Луганскую области.



В американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что российские власти ускоряют подготовку к "референдумам" с целью аннексии украинской территории. Изначально планировалось провести «единый день голосования», но теперь рассматривается вариант семидневного «голосования из дома», в ходе которого вооруженные российские военные будут ходить по квартирам и «опрашивать» граждан.