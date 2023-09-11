Россия планирует мобилизовать от 400 до 700 тысяч человек для войны с Украиной

По данным утренней сводки Генштаба Вооруженных Сил Украины, оккупанты планируют мобилизовать в ближайшее время от 400 000 до 700 000 человек с территории россии и временно оккупированных украинских территорий. Еще около 40 000 человек могут быть мобилизованы из Чеченской республики.
Согласно информации военных, жителей Чеченской республики возможно будут использовать оккупанты в качестве "заградительных отрядов", размещая их позади российских войск.
Тем временем в москве и Санкт-Петербурге запланированные цифры мобилизации снова остаются минимальными.
Согласно информации военных, жителей Чеченской республики возможно будут использовать оккупанты в качестве "заградительных отрядов", размещая их позади российских войск.
Тем временем в москве и Санкт-Петербурге запланированные цифры мобилизации снова остаются минимальными.
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