Россия планирует массовую вырубку украинского леса - разведка. Документ

13:27 15 марта Киев, Украина

Россия планирует массовые вырубки украинских лесов.

Об этом говорится в письме министра обороны России Сергея Шойгу О возможности вырубки на землях обороны, адресованном лично президенту РФ Владимиру Путину, - сообщает Главное управление разведки Украины 15 марта.



Отмечается, что целью документа является получение разрешения на тотальную вырубку украинских лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений. Планируются вырубки любой интенсивности и возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины.



Как говорится в письме, неиспользованную для нужд ВС РФ древесину продадут, а полученные средства пойдут на обеспечение российской армии.



"На сегодняшний день без исключения все леса, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, находятся в зоне наивысшего риска. Тотальная вырубка зеленых насаждений – это очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида. В последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации. Когда захватчики уничтожали и увозили материальные и природные ценности", - говорится в сообщении разведки.