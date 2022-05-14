Россия перешла к третьей фазе войны в Украине – оборонительной, - МВД

08:15 14 мая Киев, Украина

Как заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине и готовится к долгосрочному сражению.

При этом советник министра отметил, что первой фазой была попытка захватить Украину "за пару дней", второй - провести большое окружение Сил обороны Украины на востоке нашей страны.

"Одно окружение планировали очень большое, хотели отрезать аж от Павлограда, второе окружение планировали так, чтобы вместе с Краматорском и Славянском, а теперь им осталось крайне маленькое окружение - фактически Северодонецк и Лисичанск, но и этого они сделать не могут", - обратил внимание Андрусив.

Он отметил, что сейчас оккупанты перешли в третью фазу войны, когда они начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились.