Россия перешла к третьей фазе войны в Украине – оборонительной, - МВД
08:15 14 мая Киев, Украина
Как заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине и готовится к долгосрочному сражению.
При этом советник министра отметил, что первой фазой была попытка захватить Украину "за пару дней", второй - провести большое окружение Сил обороны Украины на востоке нашей страны.
"Одно окружение планировали очень большое, хотели отрезать аж от Павлограда, второе окружение планировали так, чтобы вместе с Краматорском и Славянском, а теперь им осталось крайне маленькое окружение - фактически Северодонецк и Лисичанск, но и этого они сделать не могут", - обратил внимание Андрусив.
Он отметил, что сейчас оккупанты перешли в третью фазу войны, когда они начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились.
"Это указывает на то, что они решили превратить войну в очень долгую… Они рассчитывают, что кризисы, которые вызывает война, посадят Запад за стол переговоров с ними, и Запад попробует нас на что-то обменять", - сказал он.
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