Россия перешла к скрытой мобилизации - Генштаб

14:17 03 ноября Киев, Украина





Об этом на брифинге в Military Media Center заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.



В частности, военный рассказал, что в россии остановлена публичность и показательность мобилизационных мер. В то же время, по его словам, российские военкоматы получили указание продолжать поиск и набор желающих заключить контракт и присоединиться к войне против Украины.



Кроме того, российское руководство пытается вернуть на службу военных, уволенных в прошлом. Несмотря на заявления военно-политического руководства российской федерации о завершении мобилизационной кампании, жителей рф продолжают мобилизовать в армию, но в скрытом режиме. Кроме того , россия пытается вернуть на службу ранее уволенных военных, в том числе из-за ранений.Об этом на брифинге в Military Media Center заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.В частности, военный рассказал, что в россии остановлена публичность и показательность мобилизационных мер. В то же время, по его словам, российские военкоматы получили указание продолжать поиск и набор желающих заключить контракт и присоединиться к войне против Украины.Кроме того, российское руководство пытается вернуть на службу военных, уволенных в прошлом.

"Совершаются попытки вернуть в ряды вс рф военнослужащих, получивших ранения и уволенных. Кроме того, с целью пополнения младшего офицерского состава решением мо рф ускорена подготовка курсантов выпускных курсов. В частности, дата завершения заведений перенесена с июня 2023 года на декабрь текущего года", – сообщил Громов.

Ситуация на фронте

По словам генерала, украинские военные пытаются сдерживать российские вооруженные формирования в районах населённых пунктов Берестово, Соледар и Бахмут в Донецкой области.

"Противник пытается блокировать Бахмут с юга, северо-востока, и овладеть Соледаром, чем создать благоприятные условия для продолжения наступления в направлении Часов Яр с целью дальнейшего полного блокирования Бахмута с запада. Вооруженные силы сопротивляются, у нас все получается", - рассказал Алексей Громов. .

Он добавил, что в течение последней недели продолжаются бои в районе Павловки.

"Противник силами мотострелковой роты, а иногда и двум, при поддержке огня танков, БМП и артиллерии систематически пытался прорвать оборону наших войск с целью захвата Павловки и выхода в Угледар. Благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений Вооруженных сил Украины противник теряет возможность реализации плана", - подчеркнул генерал.

Кроме того, в течение недели россияне проявляли высокую активность на участках Пески – Водяное, Покровское – Бахмут, Зайцево – Майорск и других.

"Это свидетельствует, что противник любой ценой стремится достичь своей цели. Враг несет потери в живой силе и технике: только на одном направлении в течение двух суток, его потери составили около 300 военнослужащих, из них более 100 — безвозвратные, и более 20 единиц техники", - объяснил Громов.

По его словам, на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях ситуация остается стабильной.

"Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено, в то же время ситуация вокруг создания совместной группировки войск так называемого "Союзного государства" остается неоднозначной", — отметил военный.

Он добавил, что в более отдаленной перспективе существует угроза формирования группировки, которая может быть вовлечена в агрессию против Украины.

"В настоящее время происходит переброска в основном подразделений первой танковой армии в первую очередь второй мотострелковой дивизии с российской территории вместе с техникой и только мобилизованными лицами, которые размещаются на основных военных полигонах беларуси", — пояснил Алексей Громов.

Генерал также рассказал, что в течение октября рф переместила около 1,5 тысяч железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой, а также 200 пассажирских вагонов и более 100 грузовых вагонов с военным имуществом.