Россия перешла к скрытой мобилизации - Генштаб

Несмотря на заявления военно-политического руководства российской федерации о завершении мобилизационной кампании, жителей рф продолжают мобилизовать в армию, но в скрытом режиме. Кроме того, россия пытается вернуть на службу ранее уволенных военных, в том числе из-за ранений.
Об этом на брифинге в Military Media Center заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.
В частности, военный рассказал, что в россии остановлена публичность и показательность мобилизационных мер. В то же время, по его словам, российские военкоматы получили указание продолжать поиск и набор желающих заключить контракт и присоединиться к войне против Украины.
Кроме того, российское руководство пытается вернуть на службу военных, уволенных в прошлом.
Об этом на брифинге в Military Media Center заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.
В частности, военный рассказал, что в россии остановлена публичность и показательность мобилизационных мер. В то же время, по его словам, российские военкоматы получили указание продолжать поиск и набор желающих заключить контракт и присоединиться к войне против Украины.
Кроме того, российское руководство пытается вернуть на службу военных, уволенных в прошлом.
Ситуация на фронте
По словам генерала, украинские военные пытаются сдерживать российские вооруженные формирования в районах населённых пунктов Берестово, Соледар и Бахмут в Донецкой области.
По словам генерала, украинские военные пытаются сдерживать российские вооруженные формирования в районах населённых пунктов Берестово, Соледар и Бахмут в Донецкой области.
Он добавил, что в течение последней недели продолжаются бои в районе Павловки.
Кроме того, в течение недели россияне проявляли высокую активность на участках Пески – Водяное, Покровское – Бахмут, Зайцево – Майорск и других.
По его словам, на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях ситуация остается стабильной.
Он добавил, что в более отдаленной перспективе существует угроза формирования группировки, которая может быть вовлечена в агрессию против Украины.
Генерал также рассказал, что в течение октября рф переместила около 1,5 тысяч железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой, а также 200 пассажирских вагонов и более 100 грузовых вагонов с военным имуществом.
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