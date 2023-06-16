Россия перемещает ракетные комплексы к украинской границе - Генштаб

Наблюдается увеличение числа тактических групп ракетных войск, размещаемых вблизи украинской границы, силами российской федерации.
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Алексей Громов, на брифинге 15 мая.
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Алексей Громов, на брифинге 15 мая.
Представитель Генерального штаба также сообщил, что в течение первых двух недель июня было применено более 140 ракет различных типов и более 250 ударных беспилотных аппаратов.
Напомним, что ночью на четверг враг выпустил четыре крылатых ракеты типа Х-101/Х-555 и 20 беспилотных аппаратов Shahed-136/131 по территории Украины. Украинские военные уничтожили все беспилотники и одну ракету.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии