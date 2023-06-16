Россия перемещает ракетные комплексы к украинской границе - Генштаб

15:43 15 июня Киев, Украина

Наблюдается увеличение числа тактических групп ракетных войск, размещаемых вблизи украинской границы, силами российской федерации.



Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Алексей Громов, на брифинге 15 мая.

"Согласно имеющейся информации, в Брянскую область был перемещен дивизион берегового ракетного комплекса Бал. Это увеличивает риск противника нанести удары ракетами типа Х-35, которые имеют достаточную дальность для поражения объектов на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", - подчеркнул он.

Представитель Генерального штаба также сообщил, что в течение первых двух недель июня было применено более 140 ракет различных типов и более 250 ударных беспилотных аппаратов.

"В настоящее время агрессор сосредоточился на целях, связанных с логистикой, промышленными объектами, а также нефте- и газообеспечением", - отметил Громов.

Напомним, что ночью на четверг враг выпустил четыре крылатых ракеты типа Х-101/Х-555 и 20 беспилотных аппаратов Shahed-136/131 по территории Украины. Украинские военные уничтожили все беспилотники и одну ракету.