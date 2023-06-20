Россия перемещает "Бал" в Брянскую область: дефицит дальнобойного оружия

11:01 20 июня Киев, Украина

Передвижение дивизиона российского берегового ракетного комплекса "Бал" в Брянскую область свидетельствует о том, что у врага возник дефицит высокоточного дальнобойного оружия.



Это заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, Юрий Игнат, во время общенационального телемарафона.

"Если противник использует комплексы "Бал", это свидетельствует о том, что у российской стороны возникли определенные проблемы с ракетами, такими как "Калибр", Х-101/Х-155, "Искандер" и "Кинжал". Береговые ракетные комплексы "Бал" являются альтернативой и заменой высокоточному дальнобойному оружию. То есть враг будет использовать доступные ему комплексы и соответствующие ракеты", - пояснил Игнат.



Он отметил, что российская сторона до сих пор не применяла комплексы "Бал", но высшие военные руководители Украины уже разработали определенные механизмы противодействия новой российской угрозе, которую представляют эти береговые ракетные комплексы.



Игнат также отметил, что комплексы "Бал" не являются единственным вооружением, которым располагает противник. Он активно использует все имеющиеся силы и средства для нанесения ударов по украинским позициям.