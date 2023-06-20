Россия перемещает "Бал" в Брянскую область: дефицит дальнобойного оружия

Передвижение дивизиона российского берегового ракетного комплекса "Бал" в Брянскую область свидетельствует о том, что у врага возник дефицит высокоточного дальнобойного оружия.
Это заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, Юрий Игнат, во время общенационального телемарафона.
Это заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, Юрий Игнат, во время общенационального телемарафона.
Он отметил, что российская сторона до сих пор не применяла комплексы "Бал", но высшие военные руководители Украины уже разработали определенные механизмы противодействия новой российской угрозе, которую представляют эти береговые ракетные комплексы.
Игнат также отметил, что комплексы "Бал" не являются единственным вооружением, которым располагает противник. Он активно использует все имеющиеся силы и средства для нанесения ударов по украинским позициям.
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