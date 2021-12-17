Россия перекрыла подвластную ей акваторию Черного моря

19:45 15 Апрель Киев, Украина

Аргументируя свое решение необходимостью проведения военных учений, Москва сообщила о закрытии на полгода части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. Действия РФ нарушают нормы международного права в отношении Украины как прибрежного государства.