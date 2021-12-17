Россия перекрыла подвластную ей акваторию Черного моря

Аргументируя свое решение необходимостью проведения военных учений, Москва сообщила о закрытии на полгода части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. Действия РФ нарушают нормы международного права в отношении Украины как прибрежного государства.
Об этом говорится в заявлении МИД.
В заявлении подчеркивается: "Также этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно Конвенции, Российская Федерация не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море.
На фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, Россия пошла на усиление эскалации в море. Она перебрасывает военные корабли из Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности Украины.
Поведение российской стороны указывает на отсутствие каких-либо намерений отказаться от продолжения агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов.
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с этими действиями Российской Федерации и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря.
Призываем международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.
В заявлении подчеркивается: "Также этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно Конвенции, Российская Федерация не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море.
На фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, Россия пошла на усиление эскалации в море. Она перебрасывает военные корабли из Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности Украины.
Поведение российской стороны указывает на отсутствие каких-либо намерений отказаться от продолжения агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов.
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с этими действиями Российской Федерации и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря.
Призываем международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии