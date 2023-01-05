Россия перекинула дальнюю авиацию на восток, но это усложнит обслуживание самолетов - британская разведка

10:27 05 января Киев, Украина

В британской разведке при Министерстве обороны сообщили, что россия рассредоточила самолеты дальней авиации, особенно на аэродромы, расположенные вдали от Украины. Это связано с тем, что 5 и 26 декабря 2022 на авиабазе дальней авиации в Энгельсе были взрывы, в результате которых несколько самолетов были повреждены.



27 декабря 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что рф передислоцировала тяжелые бомбардировщики Ту-95МС BEAR и средние бомбардировщики Ту-22М3 BACKFIRE на Дальний Восток россии.



В то же время аналитики отмечают, что самолеты дальней авиации все еще смогут обстреливать Украину крылатыми ракетами, поскольку оружие имеет радиус действия 5000 км в дополнение к дальности полета бомбардировщиков.