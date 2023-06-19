Россия перегруппировывает войска после взрыва Каховской ГЭС - разведка

11:44 19 июня Киев, Украина

После взрыва Каховской ГЭС, россия перебрасывает свои военные силы, которые ранее находились вдоль Днепра, на территорию Запорожской области и на Бахмут.



Об этом сообщается в разведывательном докладе Министерства обороны Великобритании, 19 июня.



Аналитики отмечают, что в последние 10 дней российская федерация, с высокой степенью вероятности, начала перемещение частей своих войск, которые находились на левом берегу Днепра, для укрепления позиций на Запорожье и в секторе Бахмута.



Предположительно, речь идет о переброске нескольких тысяч военнослужащих 49-й армии, включая их 34-ю отдельную механизированную бригаду, а также десантников и морпехов.

"Переброска этих войск, вероятно, свидетельствует о том, что россия ощущает уменьшение вероятности масштабной атаки со стороны Украины через Днепр после разрушения дамбы Каховского водохранилища и последующего наводнения", - отмечается в докладе разведки.