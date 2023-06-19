Россия перегруппировывает войска после взрыва Каховской ГЭС - разведка

После взрыва Каховской ГЭС, россия перебрасывает свои военные силы, которые ранее находились вдоль Днепра, на территорию Запорожской области и на Бахмут.
Об этом сообщается в разведывательном докладе Министерства обороны Великобритании, 19 июня.
Аналитики отмечают, что в последние 10 дней российская федерация, с высокой степенью вероятности, начала перемещение частей своих войск, которые находились на левом берегу Днепра, для укрепления позиций на Запорожье и в секторе Бахмута.
Предположительно, речь идет о переброске нескольких тысяч военнослужащих 49-й армии, включая их 34-ю отдельную механизированную бригаду, а также десантников и морпехов.
Об этом сообщается в разведывательном докладе Министерства обороны Великобритании, 19 июня.
Аналитики отмечают, что в последние 10 дней российская федерация, с высокой степенью вероятности, начала перемещение частей своих войск, которые находились на левом берегу Днепра, для укрепления позиций на Запорожье и в секторе Бахмута.
Предположительно, речь идет о переброске нескольких тысяч военнослужащих 49-й армии, включая их 34-ю отдельную механизированную бригаду, а также десантников и морпехов.
В предыдущем докладе британской разведки сообщалось о том, что российские войска в настоящее время понесли наибольшие потери с момента разгара битвы за Бахмут.
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