Россия передала оружие террористам ХАМАСа, которое было захвачено на войне в Украине — ГУР МО

14:43 09 октября Киев, Украина

Россия использует нападение террористов ХАМАС на Израиль для масштабной провокации против Украины, сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР МО).

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российское ГРУ (Главное разведывательное управление) уже передало террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах Евросоюза", — говорится в сообщении.

О каких именно образцах западного оружия идет речь, в ГУР МО не уточняют.



В ГУР МО отмечают, что следующим шагом по планам российских властей должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе.

"В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных средствах массовой информации", - пояснили в ГУР МО.

В разведке добавили, что для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, недавно сбежавшего в рф.