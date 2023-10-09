Россия передала оружие террористам ХАМАСа, которое было захвачено на войне в Украине — ГУР МО

Россия использует нападение террористов ХАМАС на Израиль для масштабной провокации против Украины, сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР МО).
О каких именно образцах западного оружия идет речь, в ГУР МО не уточняют.
В ГУР МО отмечают, что следующим шагом по планам российских властей должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе.
В ГУР МО отмечают, что следующим шагом по планам российских властей должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе.
В разведке добавили, что для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, недавно сбежавшего в рф.
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