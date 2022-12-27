Россия перебросила в беларусь часть танковой армии

Британская разведка считает, что россия недавно перебросила в беларусь часть подразделений, которые входят в состав 1-й гвардейской танковой армии.
Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 27 декабря.
Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 27 декабря.
В обзоре рассказывают также, что последние двое суток активные боевые действия сосредоточены преимущественно вокруг Бахмута и в районе Сватово.
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