Россия перебросила в беларусь часть танковой армии

11:51 27 декабря Киев, Украина





Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 27 декабря. Британская разведка считает, что россия недавно перебросила в беларусь часть подразделений, которые входят в состав 1-й гвардейской танковой армии.Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 27 декабря.

"Элементы 1-й российской гвардейской танковой армии, вероятно, были среди российских сил, которые недавно перебросили в беларусь. Это формирование, наверное, проходило обучение перед развертыванием. Маловероятно, что у него есть подразделения поддержки, необходимые для приведения в боевую готовность", - отмечает разведка.



В обзоре рассказывают также, что последние двое суток активные боевые действия сосредоточены преимущественно вокруг Бахмута и в районе Сватово.