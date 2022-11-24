Россия перебросила основные подразделения на Донецкое и Луганское направления - британская разведка

10:48 24 ноября Киев, Украина

В Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки предположили, что за последние две недели россия передислоцировала основные подразделения на Донецкое и Луганское направления.



Так, военные аналитики отмечают, что с сентября по октябрь большинство ослабленных российских подразделений воздушно-десантных войск были направлены на оборону подконтрольной россии территории к западу от Днепра в Херсонской области.



В разведке отмечают, что некоторые подразделения могли усилить мобилизованные резервисты. В то же время, там считают, что плохо обученные военнослужащие могут ослабить "якобы элитный потенциал российских десантников", поэтому россия, вероятно, все равно распределит эти подразделения в секторах, которые считаются особенно важными.