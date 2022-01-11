Россия перебрасывает военные вертолеты к украинским границам - The New York Times

11:25 11 Январь Киев, Украина

В последние недели количество российских войск на границе с Украиной оставалось стабильным, несмотря на прогнозы американской разведки о росте, но американские чиновники говорят, что президент России Владимир Путин начал принимать меры для перемещения военных вертолетов, а это может означать, что планирование нападения продолжается.

Об этом пишет The New York Times .



Американские официальные лица ожидали, что дополнительные российские войска прибудут в украинскую границу в декабре и начале января и увеличат общее число до 175 тысяч.



Пока передвижение войск замедлилось, у границы все еще находятся 100 тысяч военнослужащих, и теперь россияне разместили там дополнительные штурмовики, заявили американские чиновники.

Ударные и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители были бы важным преимуществом России, если Путин решил вторгнуться в Украину, пишет The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников из администрации США.



Официальные лица США говорят, что окно для российского вторжения ограничено, это продиктовано температурой: холодная погода с морозом позволила бы легко передвигаться по тяжелым транспортным средствам и оборудованию. Как пишет издание со ссылкой на чиновников из администрации США, относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и Путин может быть вынужден отложить наземное наступление по крайней мере до февраля.



По словам американского чиновника, чтобы лучше понять ситуацию, администрация Байдена привлекла метеорологов, чтобы они внимательнее рассмотрели погодные условия в Украине в ближайшие недели.



Напомним, на эту неделю запланирован ряд переговоров с Россией по ситуации вокруг Украины. В частности 10 января прошли переговоры делегаций США и России. На 12 января в Брюсселе запланированы переговоры Россия-НАТО. 13 января в Вене пройдут отдельные многосторонние переговоры в рамках Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ).