Россия перебрасывает ракеты для ЗРК С-300/400 из Беларуси на Донбасс

13:19 13 ноября Киев, Украина

Россия, вероятно, перебрасывает ракеты из Беларуси для зенитно-ракетных комплексов ЗРК С-300/400 на Донбасское направление. Об этом сообщает Белорусский Гаюн.

Так, за последние несколько дней в Белоруссии зафиксировали восемь прилетов Ил-76, которые прилетели на аэродром в Мачулищах.

По данным мониторинговой группы вражеские самолеты были довольно долго - от трех до пяти часов. Однако 12 ноября они стояли еще дольше - до 6,5 часов.

Белорусский Гаюн назвал три версии, зачем Ил-76 прилетали в Беларусь:

завоз новых ракет и/или амуниции в РБ;

вывоз ракет и/или амуниции из РБ в рф;

одновременное завоз и вывоз разных типов вооружения.

Впрочем, наиболее вероятной версией является вывоз ракет. Эксперты считают, что рф вывозит ракеты на аэродромы в Московской, Брянской и Ростовской области. То есть происходит снабжение группировок на Луганском и Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что в районах Брестской области, где размещаются вновь прибывшие военные рф, значительно усиливается социальное напряжение.

Рф перебросила в Украину из Сирии С-300 и более тысячи военных.