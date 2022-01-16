Россия ожидает от США и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности

"Мы эти замыслы видим: все вот так вот "спустить" в какие-то абстрактные дискуссии, и, конечно, мы будем ждать - и твердо сказали об этом американцам - именно от них реакции, которая должна быть реакцией по-взрослому", - сказал Лавров. . По его мнению, перспективы заслуги соглашения зависят от США.

Он добавил, что Россия не будет ждать ответа бесконечно.

В случае отвержения требований РФ со стороны США и НАТО, Россия будет действовать "в интересах надежного обеспечения интересов своей безопасности", отметил Лавров.Если после поступления ответа от США и НАТО Москве "будет ясно, что есть смысл продолжить переговоры", вопрос нерасширения Альянса на восток будет главным в повестке дня, добавил глава российского МИД.Напомним, что 12 января НАТО и Россия впервые за два с половиной года провели заседание, в центре внимания которого была ситуация вокруг Украины, угрожающая риторика РФ и вопросы европейской безопасности. РФ в очередной раз озвучила требование к НАТО прекратить прием новых членов, в частности Украины. Впрочем, в НАТО это требование снова отвергли, отметив, что только Киев и 30 стран-членов Альянса могут решать вопрос о готовности Украины к вступлению в НАТО.10 января в Женеве состоялись переговоры США и РФ, на которых Москве и Вашингтону не удалось достичь прогресса в вопросе запрета на членство Украины в НАТО, на чем настаивает Россия. В Альянсе считают, что Москва специально нагнетает ситуацию на границах с Украиной, чтобы угроза возможного вторжения подтолкнула НАТО к уступкам. В РФ подготовку к вторжению отрицают.