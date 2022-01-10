Россия "отзеркалила" санкции ЕС

18:46 30 Апрель Киев, Украина

Россия предприняла ответные меры на санкции Евросоюза и запретила въезд в страну восьми гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС

Об этом объявил МИД РФ в пятницу, 30 апреля.

"Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются", - заявляют в МИД РФ.

Действия ЕС в Москве объясняют тем, что Брюссель хочет "любой ценой сдержать развитие нашей страны".

"Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации", - говорится в заявлении.

Ответные санкции РФ связаны с введенными 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительными мерами. В связи с этим решили закрыть въезд на территорию России восьми гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС.