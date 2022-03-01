Россия ответит за военные преступления в Украине. Международный суд Гааги принял иск Украины

Прокурор Международный уголовный суд в Гааге приступит к расследованию вероятных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в заявлении прокурора суда Карим Хан.
«Сегодня я хочу сообщить, что решил поскорее начать расследование ситуации в Украине» – заявил прокурор. Он отметил, что Украина не является государством-участником Римского устава Международного уголовного, поэтому сама не может передать эту ситуацию моему офису. «Но она дважды воспользовалась своими прерогативами, чтобы на законных основаниях признать юрисдикцию Суда по вероятным преступлениям по Римскому уставу, которые совершаются на ее территории, если Суд решит ее осуществить» – говорится в заявлении
«Я ознакомился с выводами Офиса прокурора, вытекающими из предварительного изучения ситуации в Украине (в Крыму и на Донбассе), и подтвердил, что есть достаточные основания для начала расследования. В частности, я уверен, что есть обоснованные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества по поводу событий, которые уже были оценены во время предварительной экспертизы Офисом. Учитывая расширение конфликта в последние дни, я намерен, чтобы это расследование также охватило любые новые вероятные преступления, подпадающие под юрисдикцию моего офиса, которые совершаются любой стороной конфликта на любой части территории Украины», – заявил прокурор.
Он уже поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/mizhnarodnij-sud-v-gaazi-pochinaje-rozsliduvannja-vojennih-zlochiniv-rf-825911.html
«Сегодня я хочу сообщить, что решил поскорее начать расследование ситуации в Украине» – заявил прокурор. Он отметил, что Украина не является государством-участником Римского устава Международного уголовного, поэтому сама не может передать эту ситуацию моему офису. «Но она дважды воспользовалась своими прерогативами, чтобы на законных основаниях признать юрисдикцию Суда по вероятным преступлениям по Римскому уставу, которые совершаются на ее территории, если Суд решит ее осуществить» – говорится в заявлении
«Я ознакомился с выводами Офиса прокурора, вытекающими из предварительного изучения ситуации в Украине (в Крыму и на Донбассе), и подтвердил, что есть достаточные основания для начала расследования. В частности, я уверен, что есть обоснованные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества по поводу событий, которые уже были оценены во время предварительной экспертизы Офисом. Учитывая расширение конфликта в последние дни, я намерен, чтобы это расследование также охватило любые новые вероятные преступления, подпадающие под юрисдикцию моего офиса, которые совершаются любой стороной конфликта на любой части территории Украины», – заявил прокурор.
Он уже поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/mizhnarodnij-sud-v-gaazi-pochinaje-rozsliduvannja-vojennih-zlochiniv-rf-825911.html
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