Россия отсрочила госкредиты Лукашенко

07:01 21 марта Киев, Украина

Россия отсрочила погашение обязательств Беларуси по государственным кредитам перед РФ на пять-шесть лет. Об этом сообщил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, передает Радио Свобода .



Мы обсудили и предложили перевести часть платежей на более комфортные, взаимоприемлемые для наших стран сроки – от 5 до 6 лет вперед. Фактически у нас есть перенос срока, который позволит нам не отвлекать ресурсы, чтобы мы могли обслуживать свои обязательства и погасить их перед нашими партнерами из России», - сказал Селиверстов.



Министр также заявил, что западные страны пытаются довести российскую экономику до дефолта. По его словам, то же самое делается и в отношении Беларуси.



Он добавил, что о переходе Беларуси на российский рубль речь не идет.