Россия отрицает плен гражданских и отказывается их освобождать

11:28 21 января Киев, Украина

Россия отказывается не только освобождать гражданских, но и в большинстве случаев подтверждать плен. Об этом заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Во время встречи родственников пленных с представителями Координационного штаба и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека также обсудили участие Турции в возвращении украинцев из плена. Отмечается, что при содействии Анкары уже был положительный результат, поэтому Киев стремится продолжить работу в этом направлении.

"В конце прошлого года российский омбудсмен Москалькова подтвердила пленение около 120 гражданских, считавшихся пропавшими без вести", - рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Представитель Координационного штаба добавил, что гражданских украинцев удерживают в рф, чтобы манипулировать и расшатывать общество, рассказывая, что Украина не хочет их забирать.

"Мы не отказались ни от одного человека, которого россияне согласились обменять", - заявил представитель Координационного штаба.

Напомним, Украина и рф готовят масштабный обмен пленными.