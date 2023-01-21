Россия отрицает плен гражданских и отказывается их освобождать

Россия отказывается не только освобождать гражданских, но и в большинстве случаев подтверждать плен. Об этом заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Во время встречи родственников пленных с представителями Координационного штаба и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека также обсудили участие Турции в возвращении украинцев из плена. Отмечается, что при содействии Анкары уже был положительный результат, поэтому Киев стремится продолжить работу в этом направлении.
Представитель Координационного штаба добавил, что гражданских украинцев удерживают в рф, чтобы манипулировать и расшатывать общество, рассказывая, что Украина не хочет их забирать.
Напомним, Украина и рф готовят масштабный обмен пленными.
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