Россия отрицает информацию о подготовке вторжения в Украину

Информация о стягивании войск к границам Украины для осуществления вторжения, не соответствует действительности и является целенаправленной информационной кампанией Запада, такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, "перемещение войск внутри России никому не угрожает и ни у кого не должно вызывать озабоченность".
Песков забросил Киеву "увеличение количества провокаций" якобы с применением Украиной оружия стран НАТО, запрещенного минскими договоренностями и подчеркнул, что истерика вокруг возможного вторжения "нагнетается искусственно".
В Службе внешней разведки РФ назвали информацию о вторжении в Украину "совершенно ложной", сравнив нынешнюю ситуацию в Украине с "наблюдавшейся в Грузии накануне событий 2008 года".
По его словам, "перемещение войск внутри России никому не угрожает и ни у кого не должно вызывать озабоченность".
Песков забросил Киеву "увеличение количества провокаций" якобы с применением Украиной оружия стран НАТО, запрещенного минскими договоренностями и подчеркнул, что истерика вокруг возможного вторжения "нагнетается искусственно".
В Службе внешней разведки РФ назвали информацию о вторжении в Украину "совершенно ложной", сравнив нынешнюю ситуацию в Украине с "наблюдавшейся в Грузии накануне событий 2008 года".
В то же время в МИД Украины заявили, что правительство не планирует наступательную операцию на Донбассе и работает над возобновлением переговоров в "нормандском формате", - написал глава ведомства Дмитрий Кулеба в Twitter.
Он также призвал Россию принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию конфликта вместо того, чтобы их взрывать.
Напомним, что в последнее время появилось много сообщений о том, что Россия стягивает войска к украинским границам. Это происходит не впервые, впрочем, по данным западной и украинской разведки, нынешнее положение дел может свидетельствовать о подготовке России к наступлению этой зимы.
Он также призвал Россию принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию конфликта вместо того, чтобы их взрывать.
Напомним, что в последнее время появилось много сообщений о том, что Россия стягивает войска к украинским границам. Это происходит не впервые, впрочем, по данным западной и украинской разведки, нынешнее положение дел может свидетельствовать о подготовке России к наступлению этой зимы.
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