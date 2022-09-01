Россия отправляет пшеницу в Северную Корею в обмен на дипломатическую поддержку

Северная Корея недавно импортировала пшеницу из россии, страна получила помощь в обмен на признание независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР.
Об этом сообщает издание Daily NK со ссылкой на источники в правящей Трудовой партии КНДР.
Собеседники издания рассказали, что зерноперерабатывающие предприятия в провинциях Хванхэ-Намдо, Пхёнан-Намдо и других регионах страны получили 24 августа партии российской цельнозерновой пшеницы.
По словам источников издания, пшеницу сразу же перемалывают в муку, потому что по ее виду можно было бы догадаться о месте происхождения. Жители страны могли бы легко сказать, что зерно импортное: в отличие от северокорейской пшеницы, у российской крупные и качественные зерна.
Тем не менее некоторые северокорейцы говорят, что на этот раз россия отправила не свежесобранную пшеницу. Зерну, которое получили в КНДР, больше года.
Российское зерно могут предоставить воинским частям или предприятиям, связанным с военной промышленностью, или частично продать простым гражданам в государственных продовольственных магазинах. Источники Daily NK полагают, что перед продажей российскую муку смешают с северокорейской, произведенной ранее в этом году.
В программной речи на 5-м заседании Верховного народного собрания в 2021 году северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал увеличить посевные площади пшеницы и ячменя. Это было сделано за счет сокращения посева кукурузы. Однако урожай пшеницы в первой половине 2022 года оказался плохим из-за нехватки сельскохозяйственных материалов и техники, засухи и проливных дождей.
Из-за этого фермеры в некоторых колхозах жалуются что если бы они посадили кукурузу как раньше, «у них был бы богатый урожай этой осенью», пишет Daily NK. Собеседник издания полагает, что власти импортировали пшеницу из россии, чтобы успокоить фермеров и помочь Ким Чен Ыну сохранить лицо.
Высокопоставленный источник издания добавил, что Пхеньян также импортирует из россии энергоресурсы: нефть и природный газ.
КНДР стала третьей страной — членом ООН после Сирии и россии, которая признала самопровозглашенные республики "ДНР" и "ЛНР" в качестве независимых и суверенных государств.
По словам источников издания, пшеницу сразу же перемалывают в муку, потому что по ее виду можно было бы догадаться о месте происхождения. Жители страны могли бы легко сказать, что зерно импортное: в отличие от северокорейской пшеницы, у российской крупные и качественные зерна.
Тем не менее некоторые северокорейцы говорят, что на этот раз россия отправила не свежесобранную пшеницу. Зерну, которое получили в КНДР, больше года.
Российское зерно могут предоставить воинским частям или предприятиям, связанным с военной промышленностью, или частично продать простым гражданам в государственных продовольственных магазинах. Источники Daily NK полагают, что перед продажей российскую муку смешают с северокорейской, произведенной ранее в этом году.
В программной речи на 5-м заседании Верховного народного собрания в 2021 году северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал увеличить посевные площади пшеницы и ячменя. Это было сделано за счет сокращения посева кукурузы. Однако урожай пшеницы в первой половине 2022 года оказался плохим из-за нехватки сельскохозяйственных материалов и техники, засухи и проливных дождей.
Из-за этого фермеры в некоторых колхозах жалуются что если бы они посадили кукурузу как раньше, «у них был бы богатый урожай этой осенью», пишет Daily NK. Собеседник издания полагает, что власти импортировали пшеницу из россии, чтобы успокоить фермеров и помочь Ким Чен Ыну сохранить лицо.
Высокопоставленный источник издания добавил, что Пхеньян также импортирует из россии энергоресурсы: нефть и природный газ.
КНДР стала третьей страной — членом ООН после Сирии и россии, которая признала самопровозглашенные республики "ДНР" и "ЛНР" в качестве независимых и суверенных государств.
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