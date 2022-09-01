Россия отправляет пшеницу в Северную Корею в обмен на дипломатическую поддержку

07:34 30 августа Киев, Украина

Северная Корея недавно импортировала пшеницу из россии, страна получила помощь в обмен на признание независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР

Об этом сообщает издание Daily NK со ссылкой на источники в правящей Трудовой партии КНДР.