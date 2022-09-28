Россия отправила на войну в Украину танковый полк без всякой подготовки

10:41 28 сентября Киев, Украина

Высшее военное руководство государства-террориста россии отправляет на войну против Украины мобилизованных без какой-либо подготовки.

В уже воюющие в Украине подразделения прибывают лица осужденные за уголовные преступления, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.



Как рассказали в ведомстве, в подразделения 1 танкового полка второй мотострелковой дивизии 1 танковой армии, выбывающие в зону боевых действий, прибыло пополнение. Подготовка с ним не производилась вообще.



Также военно-политическое руководство рф одновременно с частичной мобилизацией продолжает мероприятия так называемой «самомобилизации».