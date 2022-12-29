Россия отказалась вести переговоры по "формуле мира" Зеленского

Россия отказывается вести переговоры с Украиной на основе "формулы мира", которую предлагает президент Владимир Зеленский, заявил глава российского министерства иностранных дел сергей лавров.
Об этом сообщает МИД россии.
Об этом сообщает МИД россии.
При этом лавров заявляет, что якобы Киев не готов к диалогу.
Что предполагает "формула мира" Зеленского
В октябре 2022 года Зеленский озвучил лидерам стран "Группы семи" (G7) "формулу мира" для преодоления российской угрозы. Она, в частности, предусматривает оборонную поддержку Украины, защиту территориальной целостности и наказание виновных в вооруженной агрессии. Также формула предусматривает противодействие экоциду и фиксацию завершения войны .
"Формула мира" включает 10 пунктов:
- Радиационная и ядерная сохранность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая сохранность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
- Возвращение справедливости.
- Противодействие экоциду.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
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