Россия отказалась вести переговоры по "формуле мира" Зеленского

14:55 29 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает МИД россии. Россия отказывается вести переговоры с Украиной на основе "формулы мира", которую предлагает президент Владимир Зеленский, заявил глава российского министерства иностранных дел сергей лавров Об этом сообщает МИД россии.

"Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский питает иллюзию добиться с помощью Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и т.д. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем", - заявил он.

При этом лавров заявляет, что якобы Киев не готов к диалогу.

"Очевидно, что Киев не готов к диалогу", — заявил лавров, добавив, что "нынешняя «обойма» украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них – откровенные русофобы".

Что предполагает "формула мира" Зеленского



В октябре 2022 года Зеленский озвучил лидерам стран "Группы семи" (G7) "формулу мира" для преодоления российской угрозы. Она, в частности, предусматривает оборонную поддержку Украины, защиту территориальной целостности и наказание виновных в вооруженной агрессии. Также формула предусматривает противодействие экоциду и фиксацию завершения войны .



"Формула мира" включает 10 пунктов: