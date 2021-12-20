Россия отказалась участвовать в специальном заседании в ОБСЕ

11:36 11 Апрель Киев, Украина

Первой об отказе России от участия в специальном заседании в ОБСЕ сообщила миссия Литвы в ОБСЕ. На этом заседании Украина и другие страны-участницы намеревались услышать от Кремля объяснения по поводу эскалации военной активности возле украинской границы.

"Россия отказалась участвовать в инициированных Украиной консультациях в соответствии с Венским документом. Она отказалась предоставлять подробные объяснения по поводу своего масштабного военного наращивания и непривычного перемещения своих сил возле государственной границы с Украиной и в оккупированном Крыму", – говорится в сообщении.

Также об отказе делегации РФ участвовать в специальном заседании ОБСЕ сообщили в миссии США при ОБСЕ.

"Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью для решения проблем и снижения рисков согласно Венскому документу", – заявили американские дипломаты.

Напомним, 10 апреля Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск возле границы. Согласно документу, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу какой-либо необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время.

Ранее на этой неделе замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия будет вынуждена защищать "своих граждан" на Донбассе в случае обострения конфликта.

При этом в Кремле стягивание войск к границам Украины считают их внутренним делом и уверяют, что РФ не является угрозой для Украины.