Россия отказалась участвовать в специальном заседании в ОБСЕ

Первой об отказе России от участия в специальном заседании в ОБСЕ сообщила миссия Литвы в ОБСЕ. На этом заседании Украина и другие страны-участницы намеревались услышать от Кремля объяснения по поводу эскалации военной активности возле украинской границы.
Также об отказе делегации РФ участвовать в специальном заседании ОБСЕ сообщили в миссии США при ОБСЕ.
Напомним, 10 апреля Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск возле границы. Согласно документу, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу какой-либо необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время.
Ранее на этой неделе замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия будет вынуждена защищать "своих граждан" на Донбассе в случае обострения конфликта.
При этом в Кремле стягивание войск к границам Украины считают их внутренним делом и уверяют, что РФ не является угрозой для Украины.
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