Власти россии отказались сотрудничать с Бразилией в расследовании авиакатастрофы Embraer, в которой погиб главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин.
Как сообщает Reuters, бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) предложил россии провести расследование в соответствии с международными правилами, но получил отказ.
Российские власти заявили, что не будут участвовать в расследовании, поскольку рейс Embraer был внутренним и на него не распространяются международные правила.
Эксперты считают, что отказ россии сотрудничать с Бразилией может привести к тому, что расследование будет непрозрачным и не даст ответов на все вопросы.
Бывший американский следователь авиакатастроф Джефф Гуззетти заявил, что россия должна принять помощь Бразилии.
Как сообщает Reuters, бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) предложил россии провести расследование в соответствии с международными правилами, но получил отказ.
Российские власти заявили, что не будут участвовать в расследовании, поскольку рейс Embraer был внутренним и на него не распространяются международные правила.
Эксперты считают, что отказ россии сотрудничать с Бразилией может привести к тому, что расследование будет непрозрачным и не даст ответов на все вопросы.
Бывший американский следователь авиакатастроф Джефф Гуззетти заявил, что россия должна принять помощь Бразилии.
Международные правила расследования авиакатастроф получили название "Приложение 13" от приложения к Чикагской конвенции о международной авиации 1944 года. Они являются эффективной формой международного сотрудничества, которая редко подвергается сомнению.
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