Россия отказалась проводить расследование авиакатастрофы самолета пригожина

11:54 30 августа Киев, Украина

Власти россии отказались сотрудничать с Бразилией в расследовании авиакатастрофы Embraer, в которой погиб главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин.

Как сообщает Reuters, бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) предложил россии провести расследование в соответствии с международными правилами, но получил отказ.

Российские власти заявили, что не будут участвовать в расследовании, поскольку рейс Embraer был внутренним и на него не распространяются международные правила.

Эксперты считают, что отказ россии сотрудничать с Бразилией может привести к тому, что расследование будет непрозрачным и не даст ответов на все вопросы.

Бывший американский следователь авиакатастроф Джефф Гуззетти заявил, что россия должна принять помощь Бразилии.
 
"Если они этого не сделают, то это будет верным признаком того, что прозрачного расследования не будет", - сказал он.
 
Международные правила расследования авиакатастроф получили название "Приложение 13" от приложения к Чикагской конвенции о международной авиации 1944 года. Они являются эффективной формой международного сотрудничества, которая редко подвергается сомнению.