09:38 18 Декабрь Киев, Украина

С сегодняшнего дня, 18 декабря, Россия официально не является членом Договора по открытому небу (ДОН). Очевидно, Кремлю есть что скрывать и прозрачность полетов, а также возможность съемок над территорией державы не входит в его планы.

Заранее готовясь к своим агрессивным действиям, Россия еще в июне предупредила членов соглашения о своем намерении выйти из ДОН.

Напомним, что данный Договор в 1992 году был подписан 27 государствами - участниками ОБСЕ, был ратифицирован в 2001 году, а вступил в силу – с 1 января 2002 года. В состав участников ДОН входили 34 государства ОБСЕ.

Цель данного Договра - содействие более открытой и прозрачной военной деятельности. Это должно способствовать обеспечению безопасности, укреплению доверия и стабильности. Страны-члены Договора были обязаны беспрепятственно разрешать друг другу совершать над своей территорией наблюдательные полеты с использованием фото- и видеосъемки. Для этого нужно было лишь уведомить для контроля военной деятельности.

Первой нарушать условия Договора начала Россия. В результате скандала США в 2020 году покинули ДОН. Тогда Москва не признала своей вины, обвинив во всем Вашингтон.

После этого взаимопонимание между США и Россией по вопросу свободного неба так и не было достигнуто.