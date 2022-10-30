Россия остановила участие в черноморской зерновой инициативе

08:17 30 октября Киев, Украина

По состоянию на 30 октября нет договоренности о движении кораблей по морскому гуманитарному коридору в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает в субботу Интерфакс-Украина со ссылкой на Совместный координационный центр (СКЦ).

"СКЦ изучает сложившуюся ситуацию, оценивая последствия для деятельности СКЦ и обсуждая последующие шаги… Не достигнуто общее соглашение относительно движения отбывающих и прибывающих судов", – говорится в сообщении.

Координатор ООН в СКЦ Амир Абдулла "довел до сведения турецкой и украинской делегаций центра" уведомление, поступившее от делегации рф о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе.

При этом в СКЦ уточнили, что в настоящий момент более 10 судов, входящих и выходящих из украинских портов, ожидают возможности зайти в морской гуманитарный коридор.

"29 октября девять судов (пять убывающих и четыре прибывающих) благополучно прошли по морскому гуманитарному коридору", – добавили в СКЦ.

Напомним, накануне россия объявила, что останавливает участие в реализации зернового соглашения якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте, в ходе которого были атакованы российские корабли.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рф нашла надуманный повод, чтобы перекрыть зерновой коридор, и призвал государства мира потребовать от захватчиков прекратить "голодные игры" и вернуться к своим обязательствам.