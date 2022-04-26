Россия остановила поставки газа в Польшу

20:53 26 апреля Киев, Украина

Польская нефтяная и газовая компания (PGNiG) получила уведомление от ООО «Газпром экспорт» о том, что с 27 апреля 2022 года с 08:00 по польскому времени поставка природного газа в страну по магистрали "Ямал-Европа" будет приостановлена.

Об этом сообщает польский информационный портал Money.pl.

Информацию о сокращении поставок газа, а затем о приостановке его поставок подтвердили в правительстве и польской нефтегазовой компании PGNiG.

Приостановка поставок связана с отказом производить расчеты за газ в российских рублях, о чем вчера заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

По мнению PGNiG, вышеупомянутая приостановка поставок природного газа является нарушением Ямальского контракта, поэтому будут предприняты соответствующие шаги для восстановления поставок.

В то же время Компания оставляет за собой право предъявлять претензии в связи с вышеуказанной приостановкой поставок природного газа и будет использовать для этой цели все свои договорные права.

В национальном министерстве климата Польши уже сформирована кризисная группа, которая должна обсудить сложившуюся ситуацию и найти решение.

Так называемый «Ямальский контракт» был заключен между PGNiG и «Газпромом» 25 сентября 1996 года (поставки осуществляются по газопроводу «Ямал-Европа»), его действие истекает 31 декабря 2022 года. В документе оговариваются обязанности сторон по экспорту и импорту природного газа.



