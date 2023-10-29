Россия организовала в Беларуси обучение операторов дронов - ЦНС

09:14 29 октября Киев, Украина

Нет сомнений в причастности Беларуси к войне в Украине. На сегодня россия под предлогом продолжения военных учений сохраняет свое военное присутствие в Беларуси.

Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), прибывающие в Беларусь российские инструкторы ведут активную подготовку операторов БПЛА , в том числе и для белорусской армии.

"Белорусские партизаны наблюдают прибытие дополнительных российских инструкторов на территорию страны для проведения учений по оперированию БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инструкторы прибывают в 927 центр подготовки БпЛА (в/ч 92504, Береза Брестской области). Там уже эксплуатируются российские беспилотные авиационные системы разных модификаций: Supercam S100, S150, S350.

"Не исключено, что впоследствии россияне будут вербовать военнослужащих ВС РБ в ряды своей армии", - считают в ЦНС.

Ранее соцсети писали, что в Беларуси находятся около 2000 российских военных.