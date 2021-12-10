Россия "очерняет" украинского посла и Посольство Украины в Латвии

06:24 06 Апрель Киев, Украина

Россия развернула целенаправленную дискредитирующую деятельность в отношении Александра Мищенко - украинского посла в Латвии.

Об этом сообщает на Facebook посольство Украины в Латвии.

Дискредитация посла касается его позиции относительно "Объединения украинских обществ Латвии". Это организация, которой руководили из Кремля.
"Пророссийские силы начали кампанию по дискредитации посла и посольства Украины путем компиляции и фальсификации высказываний посла из открытых источников, интервью и тому подобное", - рассказали в ведомстве.
Там пояснили, что речь идет о видеоматериалах 40-минутного интервью Мищенко для Radio Baltkom от 30 апреля 2019 года.
"Появление подобного рода материалов в очередной раз свидетельствует об антиукраинской сущности так называемой украинской организации "Объединение украинских обществ Латвии", которая на самом деле работает в интересах страны-агрессора России", - отметили в посольстве.
Напомним, 13 марта совет директоров Всемирного конгресса украинцев исключил из своего состава "Объединение украинских обществ Латвии".

Организация пропагандировала антиукраинскую информацию в социальных сетях, участие в акциях организаций, руководствующихся идеологией "русского мира".

Кроме того, распространяла дезинформацию о войне на Донбассе, дискредитировала Революцию Достоинства и тому подобное.

Также известно, что организация сотрудничала с российскими пропагандистскими СМИ.