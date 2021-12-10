Россия "очерняет" украинского посла и Посольство Украины в Латвии

Россия развернула целенаправленную дискредитирующую деятельность в отношении Александра Мищенко - украинского посла в Латвии.
Об этом сообщает на Facebook посольство Украины в Латвии.
Дискредитация посла касается его позиции относительно "Объединения украинских обществ Латвии". Это организация, которой руководили из Кремля.
Там пояснили, что речь идет о видеоматериалах 40-минутного интервью Мищенко для Radio Baltkom от 30 апреля 2019 года.
Напомним, 13 марта совет директоров Всемирного конгресса украинцев исключил из своего состава "Объединение украинских обществ Латвии".
Организация пропагандировала антиукраинскую информацию в социальных сетях, участие в акциях организаций, руководствующихся идеологией "русского мира".
Кроме того, распространяла дезинформацию о войне на Донбассе, дискредитировала Революцию Достоинства и тому подобное.
Также известно, что организация сотрудничала с российскими пропагандистскими СМИ.
Организация пропагандировала антиукраинскую информацию в социальных сетях, участие в акциях организаций, руководствующихся идеологией "русского мира".
Кроме того, распространяла дезинформацию о войне на Донбассе, дискредитировала Революцию Достоинства и тому подобное.
Также известно, что организация сотрудничала с российскими пропагандистскими СМИ.
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