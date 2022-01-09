Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве

В ответ на «недружественные действия» украинской стороны, Российская Федерация объявила украинского посла персоной нон грата.
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Дипломат должен покинуть Россию до конца дня 30 апреля. В МИД добавили, что предупредили украинскую сторону о том, что в случае «враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств» будут совершаться дополнительные меры относительно персонала украинских посольства и консульств в России.
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