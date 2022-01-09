Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве

17:51 26 Апрель Киев, Украина

В ответ на «недружественные действия» украинской стороны, Российская Федерация объявила украинского посла персоной нон грата.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила persona non grata сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, persona non grata объявлен сотрудник посольства Украины в России», — говорится в заявлении.

Дипломат должен покинуть Россию до конца дня 30 апреля. В МИД добавили, что предупредили украинскую сторону о том, что в случае «враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств» будут совершаться дополнительные меры относительно персонала украинских посольства и консульств в России.