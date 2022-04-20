Россия объявила персонами нон грата дипломатов четырёх европейских стран

09:07 20 апреля Киев, Украина

Россия вышлет сотрудников дипломатических миссий Австрии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Эти меры являются ответом на признание персонами нон грата российских дипломатов на фоне войны в Украине.



МИД объявил 15 дипломатов из Нидерландов «персонами нон грата» и дал им две недели на отъезд. Такой же срок Москва дала сотрудникам посольства Бельгии в связи с решением выслать в прошлом месяце 21 члена российской дипмиссии. В заявлении министерства не указано, сколько бельгийских дипломатов должны покинуть страну. Те же меры приняты в отношении одного представителя посольства Люксембурга.



Кроме того, Москва объявила персонами нон грата четырех австрийских дипломатов. Они должны покинуть страну в срок до воскресенья. Неделю назад Москву посещал канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он стал первым европейским лидером, который встретился с Владимиром Путиным с тех пор, как 24 февраля Кремль начал вторжение в Украину.



С начала войны в Украине западные страны выслали около 300 российских дипломатов. Ситуация уже стала самым серьезным дипломатическим кризисом в истории страны. В начале апреля страны Европы выслали более 200 российских дипломатов за 48 часов. В МИД России тогда назвали решение Нидерландов «безосновательным», а шаг Бельгии — «провокационным». Высылка Австрией четырех россиян «нанесла серьезный ущерб как двусторонним отношениям, так и международному престижу Австрии», утверждали в Москве.