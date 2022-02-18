Россия объявила об окончании военных учений в Крыму

14:49 16 Февраль Киев, Украина

Россия в среду заявила, что военные учения в аннексированном Москвой Крыму закончились и что солдаты возвращаются в свои гарнизоны, на следующий день после того, как она объявила о первом выводе войск от границ Украины.



«Подразделения Южного военного округа, завершив участие в тактических учениях, выдвигаются в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении Минобороны Москвы.



Государственное телевидение показало кадры воинских частей, пересекающих мост, соединяющий подконтрольный России полуостров с материком.



В заявлении говорится, что танки, БМП и артиллерия покидают Крым по железной дороге.



Это произошло на следующий день после того, как Москва заявила, что отводит часть войск, дислоцированных на границах Украины.



Но западные лидеры по-прежнему обеспокоены тем, что Россия все еще может нанести удар по Украине, а президент США Джо Байден предупредил во вторник, что нападение Москвы остается «очень вероятным».



Байден сказал, что, несмотря на заявления России ранее в тот же день, Вашингтону и его союзникам еще предстоит проверить достоверность вывода десятков тысяч военнослужащих, которые, по его словам, Москва сейчас собрала вдоль границы с Украиной.