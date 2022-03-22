Россия обвиняет США в поставках оружия. Посол США в РФ получил ноту протеста

10:07 22 марта Киев, Украина

Министерство иностранных дел России заявляет, что отношения Российской Федерации с США сейчас находятся на грани разрыва. Об этом пишет "РИА Новости".



Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил в нынешнем межгосударственном кризисе Соединенные Штаты. По его словам, причиной является факт предоставления США оружия для Украины, которое уже три недели воюет против России.



«Им (США – ред.) просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружением», – уверен Рябков.



Поэтому, отметил заместитель Лаврова журналистам, для нормализации отношений между Россией и США должны сделать соответствующие шаги – «положительно повлиять на Киев» и перестать «производить угрозы в адрес России» – именно американская сторона.



Впрочем, сам Рябков и заявил, что не просто сомневается в реальности таких шагов, а уверен – этого вообще не произойдет.



При этом замглавы МИД России уверен, что даже нынешнее отношение Соединенных Штатов к Российской Федерации никоим образом не повлияет на «решительность двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией (так Россия называет развязанную ею в Украине войну – ред.). ».



Рябков также пообещал, что, несмотря на «нисходящий тренд» в отношениях двух стран, Россия все равно сможет адаптироваться к тем санкциям, которые были введены западным миром против нее после начала полномасштабной войны в Украине.



Все претензии к американской стороне были переданы послу США в России посредством официальной ноты.