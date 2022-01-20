Россия обвинила Запад в подготовке «провокаций» на Украине

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что заявления Украины и Запада о скором нападении России на Украину были «прикрытием для проведения собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера».
«Они могут иметь крайне трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», — сказала Захарова.
Она указала на доставку оружия в Украину британскими военно-транспортными самолетами в последние дни, заявив, что Украина воспринимает западную военную помощь как «карт-бланш на военную операцию на Донбассе».
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что угроза США возможного отключения России от мировой банковской системы может побудить Украину применить силу для восстановления контроля над восточным регионом. «Это может вселить ложные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые могут решиться на тихий перезапуск гражданской войны в своей стране», — заявил Песков в ходе селекторного совещания с журналистами.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину в среду, чтобы заверить ее в поддержке Запада. В четверг он отправился в Берлин, чтобы встретиться со своими британскими, французскими и немецкими коллегами, чтобы обсудить Украину и другие вопросы безопасности.
Блинкен должен выступить с речью по украинскому кризису в столице Германии, а затем вылететь в Женеву, где в пятницу он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Они могут иметь крайне трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», — сказала Захарова.
Она указала на доставку оружия в Украину британскими военно-транспортными самолетами в последние дни, заявив, что Украина воспринимает западную военную помощь как «карт-бланш на военную операцию на Донбассе».
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что угроза США возможного отключения России от мировой банковской системы может побудить Украину применить силу для восстановления контроля над восточным регионом. «Это может вселить ложные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые могут решиться на тихий перезапуск гражданской войны в своей стране», — заявил Песков в ходе селекторного совещания с журналистами.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину в среду, чтобы заверить ее в поддержке Запада. В четверг он отправился в Берлин, чтобы встретиться со своими британскими, французскими и немецкими коллегами, чтобы обсудить Украину и другие вопросы безопасности.
Блинкен должен выступить с речью по украинскому кризису в столице Германии, а затем вылететь в Женеву, где в пятницу он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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