Россия обвинила Украину и Запад в военных провокациях в воздушном и водном пространстве Крыма

Такое заявление сделал постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов в интервью газете "Известия".

«Подписав документ, участники «Крымской платформы» – а она не просто так называется «платформа по деоккупации Крыма» – за последние два-три месяца ведут активную работу по ее выполнению. Отсюда и активные провокации по морскому и воздушному пространству в крымском регионе», – заявил постпред.