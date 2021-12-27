Россия обвинила Украину и Запад в военных провокациях в воздушном и водном пространстве Крыма

Оккупационные власти Крыма заявили о росте уровня напряженности в черноморском регионе после запуска украинскими властями и странами Запада «Крымской платформы».
Такое заявление сделал постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов в интервью газете "Известия".
По мнению Мурадова, "Крымская платформа" стала юридическим обоснованием агрессивных действий Запада в регионе и предусматривает комплексные действия против России.
Напомним, несмотря на яростное сопротивление России, 23 августа в Киеве состоялся саммит Крымской платформы с участием делегатов из 46 стран. В совместной декларации участники подчеркнули, что будут работать для «мирного прекращения временной оккупации РФ территории Крыма и города Севастополя».
Напомним, несмотря на яростное сопротивление России, 23 августа в Киеве состоялся саммит Крымской платформы с участием делегатов из 46 стран. В совместной декларации участники подчеркнули, что будут работать для «мирного прекращения временной оккупации РФ территории Крыма и города Севастополя».
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