Россия обвинила Украину и Запад в военных провокациях в воздушном и водном пространстве Крыма

08:42 27 Декабрь Киев, Украина

Оккупационные власти Крыма заявили о росте уровня напряженности в черноморском регионе после запуска украинскими властями и странами Запада «Крымской платформы».
 
Такое заявление сделал постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов в интервью газете "Известия".
«Подписав документ, участники «Крымской платформы» – а она не просто так называется «платформа по деоккупации Крыма» – за последние два-три месяца ведут активную работу по ее выполнению. Отсюда и активные провокации по морскому и воздушному пространству в крымском регионе», – заявил постпред.
По мнению Мурадова, "Крымская платформа" стала юридическим обоснованием агрессивных действий Запада в регионе и предусматривает комплексные действия против России.

Напомним, несмотря на яростное сопротивление России, 23 августа в Киеве состоялся саммит Крымской платформы с участием делегатов из 46 стран. В совместной декларации участники подчеркнули, что будут работать для «мирного прекращения временной оккупации РФ территории Крыма и города Севастополя».