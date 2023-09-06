Россия обходит санкции и продает металл в ЕС - СМИ

18:49 10 августа Киев, Украина





По данным издания, с начала войны для Украины значительно усложнился экспорт в ЕС. Основной путь доставки продукции – морские порты – заблокированы российскими войсками. Альтернативой является железная дорога, но это не только дороже, но и занимает гораздо больше времени, чем раньше. Прежде всего по железной дороге перевозят пассажиров и военную технику, а только потом грузы.



Издание утверждает, что большинство импортной стали в ЕС поступает именно из России из-за различных лазеек в законодательстве и исключений из правил. Например, когда европейские страны закупают сталь – частично как готовый продукт, а частично как полуфабрикат, который получает новую этикетку от продавцов из других стран, или если скрывается происхождение. Также в Бельгии российские полуфабрикаты прокатывают, после чего готовую сталь перепродают.



В начале этого года Евросоюз сократил импорт российских стальных продуктов на 60% по сравнению с 2022 годом, по данным Eurostat. Бельгия следует этой тенденции: в начале этого года страна импортировала полуфабрикатов на сумму 179,28 млн евро, что почти на 40% меньше по сравнению с предыдущим годом. Страна-агрессор россия продолжает экспортировать свою металлопродукцию в страны Евросоюза , несмотря на санкции, введенные в связи с ее вторжением в Украину. Об этом пишет бельгийское издание De Morgen в своем репортаже с металлургического комбината Запорожсталь.По данным издания, с начала войны для Украины значительно усложнился экспорт в ЕС. Основной путь доставки продукции – морские порты – заблокированы российскими войсками. Альтернативой является железная дорога, но это не только дороже, но и занимает гораздо больше времени, чем раньше. Прежде всего по железной дороге перевозят пассажиров и военную технику, а только потом грузы.Издание утверждает, что большинство импортной стали в ЕС поступает именно из России из-за различных лазеек в законодательстве и исключений из правил. Например, когда европейские страны закупают сталь – частично как готовый продукт, а частично как полуфабрикат, который получает новую этикетку от продавцов из других стран, или если скрывается происхождение. Также в Бельгии российские полуфабрикаты прокатывают, после чего готовую сталь перепродают.В начале этого года Евросоюз сократил импорт российских стальных продуктов на 60% по сравнению с 2022 годом, по данным Eurostat. Бельгия следует этой тенденции: в начале этого года страна импортировала полуфабрикатов на сумму 179,28 млн евро, что почти на 40% меньше по сравнению с предыдущим годом.



Известно, что Евросоюз принял уже 11 пакетов санкций, но для металлопродукции сделано много исключений. Чугун и руда вообще не попали под санкции, а введение запрета по заготовке и слябам отсрочили до 2024 года. При этом рф продолжает поставлять в ЕС подсанкционную продукцию, пользуясь несовершенством законодательных норм.