Россия нуждается в опытных военных. В стране началась мобилизация бывших военнослужащих

07:56 04 апреля Киев, Украина

Военно-политическим руководством России начаты меры скрытой мобилизации резервистов, с целью приведения воинских частей в штаты военного времени. При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт.
 
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 4 апреля.

Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав.
 
Также определены основные регионы для проведения мобилизации:

Краснодарский край,
Пермский край,
республики Дагестан,
Ингушетия,
Калмыкия.

Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение.

Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства.

Командование вооруженных сил РФ рассчитывает привлечь при мобилизации около 60 тысяч человек.

Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет. 