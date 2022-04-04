Россия нуждается в опытных военных. В стране началась мобилизация бывших военнослужащих

07:56 04 апреля Киев, Украина

Военно-политическим руководством России начаты меры скрытой мобилизации резервистов, с целью приведения воинских частей в штаты военного времени. При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 4 апреля.



Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав.

Также определены основные регионы для проведения мобилизации:



Краснодарский край,

Пермский край,

республики Дагестан,

Ингушетия,

Калмыкия.



Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение.



Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства.



Командование вооруженных сил РФ рассчитывает привлечь при мобилизации около 60 тысяч человек.



Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.