Россия нуждается в опытных военных. В стране началась мобилизация бывших военнослужащих

Военно-политическим руководством России начаты меры скрытой мобилизации резервистов, с целью приведения воинских частей в штаты военного времени. При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 4 апреля.
Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав.
Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав.
Также определены основные регионы для проведения мобилизации:
Краснодарский край,
Пермский край,
республики Дагестан,
Ингушетия,
Калмыкия.
Краснодарский край,
Пермский край,
республики Дагестан,
Ингушетия,
Калмыкия.
Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение.
Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства.
Командование вооруженных сил РФ рассчитывает привлечь при мобилизации около 60 тысяч человек.
Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.
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