Россия незаконно удерживает 27 тысяч украинских граждан в заложниках

18:55 31 мая Киев, Украина

По состоянию на конец мая, российская федерация незаконно удерживает примерно 27 тысяч украинских граждан в качестве заложников. Эту информацию озвучил Дмитрий Лубинец , уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, на брифинге, состоявшемся в среду, 31 мая.

"По имеющимся у нас данным, более 27 тысяч граждан находятся в заложниках у российской федерации. Это огромное количество украинских граждан, которых фактически держат в плену российские власти", - подчеркнул Лубинец.



Он добавил, что до начала полномасштабной агрессивной войны россии против Украины, на территориях, которые сейчас оккупированы, проживало около 700 тысяч детей.

"Мы не знаем точно, сколько из них осталось на временно оккупированной территории, а сколько было вывезено на территорию рф. Можем только предполагать. Однако, я уверен, что после освобождения всех украинских территорий мы сможем хотя бы примерно определить количество детей, находящихся сейчас на территории россии", - отметил Лубинец.

В то же время, он подчеркнул, что уже установлен факт принудительной депортации не менее 19 тысяч 453 украинских детей в россию, но на самом деле эта цифра значительно выше. Власти имеют лишь общее представление о том, где могут находиться эти дети.



Лубинец также сообщил о наличии подтверждения того, что через территорию беларуси, с непосредственным участием властей этой страны, осуществлялось принудительное перемещение и депортация украинских детей, гражданских заложников и военнопленных.