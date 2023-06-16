Россия незаконно удерживает 27 тысяч украинских граждан в заложниках

По состоянию на конец мая, российская федерация незаконно удерживает примерно 27 тысяч украинских граждан в качестве заложников. Эту информацию озвучил Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, на брифинге, состоявшемся в среду, 31 мая.
Он добавил, что до начала полномасштабной агрессивной войны россии против Украины, на территориях, которые сейчас оккупированы, проживало около 700 тысяч детей.
В то же время, он подчеркнул, что уже установлен факт принудительной депортации не менее 19 тысяч 453 украинских детей в россию, но на самом деле эта цифра значительно выше. Власти имеют лишь общее представление о том, где могут находиться эти дети.
Лубинец также сообщил о наличии подтверждения того, что через территорию беларуси, с непосредственным участием властей этой страны, осуществлялось принудительное перемещение и депортация украинских детей, гражданских заложников и военнопленных.
Лубинец также сообщил о наличии подтверждения того, что через территорию беларуси, с непосредственным участием властей этой страны, осуществлялось принудительное перемещение и депортация украинских детей, гражданских заложников и военнопленных.
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