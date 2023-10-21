Россия несет огромные потери, что говорит о не продуманном наступлении - ISW

08:57 21 октября Киев, Украина

Продолжаются ожесточенные бои в районе Авдеевки. Войска рф не оставляют надежды отвоевать утраченные позиции. Как говорится в сводке Института изучения войны (ISW), 20 октября, в пятницу, враг возобновил наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулся вперед, однако понес значительные потери техники и личного состава.

Отмечается, что начальная российская наступательная операция в районе Авдеевки 10 октября привела к значительным подтвержденным потерям российской техники. А тот факт, что российские войска перегруппировались и возобновили наступление, свидетельствует о том, что или военное командование рф считает, что они реально могут взять Авдеевку, или они плохо определяют приоритетность наступательных операций, не считаясь с потерями.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки).

Украинские военные, действующие в районе Авдеевки, сообщили 20 октября, что за последние четыре дня уничтожили 200 единиц российской бронетехники. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш говорит, что российские войска пытаются ремонтировать поврежденную технику прямо в поле.

Также аналитики приводят слова российского военного блогера, который пожаловался, что эффективность российского контрбатарейного огня вблизи Авдеевки снижается из-за плохой связи и невозможности накопить боеприпасы перед наступлением. Это еще одна из причин высоких потерь россиян в этом районе. Однако это не заставляет их отказаться от своих наступательных намерений.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики в течение суток потеряли 1380 своих военных, что является одним из самых высоких показателей с начала войны. Также Генштаб отчитался об уничтожении за сутки 55 танков, 120 бронемашин и 29 артсистем. Президент Владимир Зеленский прокомментировал эти цифры, заявив, что "именно такие потери оккупанта нужны Украине".